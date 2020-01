Nachdem Luis Suarez in dieser Saison aller Wahrscheinlichkeit nach kein Spiel mehr für den FC Barcelona bestreiten wird, sucht der Spanische Meister nach einem Ersatz. Der ehemalige Barça-Star Rivaldo erhofft sich den Transfer von Edinson Cavani.

In den vergangenen Wochen rumorte einmal mehr die Gerüchteküche um den FC Barcelona.

Lionel Messi und Co. erhalten eine Pause

"Cavani wäre eine großartige Verbesserung für Barcelonas Angriff", so Rivaldo. "Immerhin ist Cavani ein Top-Stürmer, der beständig Tore in Europas Top-Ligen erzielt hat. In seinem Fall scheint es, als ob er PSG schon bald verlassen wird - und das wäre eine sehr gute Gelegenheit für Barça."

Im Cavani-Poker wurde zuletzt vor allem Atletico Madrid genannt. Die Colchoneros sind dem Vernehmen nach bereit, 15 Millionen Euro Ablöse zu entrichten. In Barcelona machte unlängst noch der Name Rodrigo Moreno die Runde.

"Er ist einer der besten Torschützen in der Liga und ein Schlüsselspieler für Celades", ordnet Rivaldo die Gerüchte um den Stürmer des FC Valencia ein.

"Ich kann mir vorstellen, dass die Verhandlungen nicht einfach werden, da ein direkter Gegner gestärkt werden würde. Sie müssten eine Menge bezahlen, um ihn zu verpflichten."

