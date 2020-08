FC Barcelona : Rivaldo mit Transfer-Tipp für Lionel Messi - Rummenigge hofft auf Barça-Verbleib

Inter Mailand, zurück in die argentinische Heimat (Newells), Paris Saint-Germain? Oder doch Manchester City? Die Sky Blues sollen dank Pep Guardiola (49) auf der Pole Position im Rennen um Messi stehen. La Pulga will offenbar wieder mit seinem alten Lehrmeister zusammenarbeiten.

Am Dienstag platzte die Bombe: Lionel Messi will den FC Barcelona verlassen, der Argentinier hat seinen Abschiedswunsch per elektronischem Einschreiben hinterlegt. Seitdem wird spekuliert: Wohin zieht es den Ausnahmekicker?

Das fortgeschrittene Fußballeralter Messis sieht Rivaldo nicht als Problem für den möglichen Wechsel in die laufintensive Premier League. "Er ist 33, aber seine Qualität und sein Talent stehen außer Frage, und ich denke, er hat noch ein paar Jahre an der Spitze vor sich. Er könnte schnell in England glänzen", so der Weltfußballer von 1999.

Die Zusammenarbeit mit Guardiola, der bei den Sky Blues seit vier Jahren als Cheftrainer amtet, wäre laut Rivaldo für Messi ein Vorteil: "Guardiola hat tiefes Wissen über Messis Fähigkeiten und würde eine Lösung finden, um ihn schnell in das Team einzubauen und das Beste aus ihm herauszuholen." Messi könne auch in der englischen Liga herausragende Leistungen bringen.

Diese Einschätzung hat scheinbar auch ManCity. Die Sky Blues bieten Messi laut ESPN einen Dreijahresvertrag und einen Anschlussvertrag als Spieler des New York City FC in der Major League Soccer.