FC Barcelona : Rivaldo rechnet mit letzter Barça-Saison von Lionel Messi

Allzu lange liegt das Drama um Lionel Messi noch nicht zurück. Der Superstar verzichtete nach langem Hin und Her auf sein Wechselansinnen und ging mit dem FC Barcelona ins letzte Vertragsjahr. Danach ist Schluss, meint zumindest Rivaldo.

Dieser führt in seiner Kolumne für BETFAIR auf, dass es die erneuten Gehaltskürzungen schwer machen würden, mit Messi einen neuen Vertrag abzuschließen. "Es verstärkt den Gedanken, dass es schwierig sein wird, mit einer verringerte Gehaltsspanne eine Einigung über die Verlängerung von Messis Vertrag zu erzielen, um sein Gehalt zu erhöhen", schreibt Rivaldo.

Was in den nächsten Wochen mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wieder deutlich an Fahrt aufnehmen wird, sind die Spekulationen um einen Messi-Wechsel zu Manchester City. Dort hatte nämlich sein einstiger Förderer Pep Guardiola am Donnerstag seine Unterschrift unter einen neuen, bis 2023 datierten Vertrag gesetzt.