Gerüchte um Inter-Wechsel : Rivaldo sicher: Messi wird Barça nicht verlassen



Fabian Biastoch

Lionel Messi (32, Vertrag bis 2021) darf Barcelona am Saisonende ablösefrei verlassen. Das ist dank einer Sonderklausel in seinem Vertrag möglich. Inter Mailand soll Interesse zeigen. Rivaldo glaubt allerdings nicht an einen Vereinswechsel von La Pulga innerhalb Europas.