FC Barcelona : Rivaldo spricht einen Transfer-Tipp für Philippe Coutinho aus

München, Barcelona oder in England? Wo spielt Philippe Coutinho in der nächsten Saison? Barça-Legende Rivaldo macht sich Gedanken um seinen brasilianischen Landsmann.

Derzeit muss Philippe Coutinho nach einem Eingriff am Sprunggelenk kürzer treten. 14 Tage ist an Trainingseinheiten nicht zu denken.

Coutinhos Berater erklärte jüngst, sein Schützling würde liebend gerne wieder in der Premier League spielen. Chelsea wird großes Interesse nachgesagt.

Rivaldo, einst gefeierter Weltfußballer beim FC Barcelona, sieht Chelsea als gute Möglichkeit für seinen brasilianischen Landsmann.

"Nach eineinhalb Jahren in Barcelona und einem weiteren bei Bayern München ohne den gleichen Erfolg zu haben wie in Liverpool, glaube ich , dass Chelsea für Philippe Coutinho eine gute Option ist, seine Karriere wieder in Schwung zu bringen", so der Weltmeister von 2002 bei BETFAIR.