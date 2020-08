"Keine konkreten Pläne" : Robert Lewandowski denkt noch nicht an die Zeit nach dem Karriereende

Robert Lewandowski ist frischgebackener Spieler des Jahres in Deutschland. Der Top-Torjäger der Bayern gibt sich mit dieser individuellen Auszeichnung ebenso wenig zufrieden wie mit dem Champions-League-Titel. Lewandowski will mehr - und denkt noch nicht an sein Karriereende.

Eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße scheint möglich. Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge lobte jüngst Lewandowskis Physis, erklärte der Stürmer könne noch Jahre Top-Leistungen zeigen.

Doch eines Tages wird auch für den Ex-Dortmunder die aktive Karriere enden. Was kommt danach? Lewandowski: "Ich denke nicht darüber nach, was ich danach tun werde. Wenn ich mit dem Spielen fertig bin, gibt es viele Optionen, aber ich habe keine konkreten Pläne. Es kommt darauf an, was mir meine Gefühle sagen."