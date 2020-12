FC Bayern : "Ich war bereit": Robert Lewandowski enthüllt geplatzten Wechsel auf die Insel

"Nach meinem zweiten Jahr in Dortmund hatte ich ein Gespräch mit Alex Ferguson", verrät der heutige Starspieler des FC Bayern in einem Interview mit FRANCE FOOTBALL. "Er wollte mich nach Manchester holen. Ich war sehr interessiert. Ich würde sogar sagen, dass ich bereit war."

In seiner zweiten BVB-Saison überragte der Pole mit 22 Toren und zehn Vorlagen in der höchsten deutschen Fußballspielklasse. Lewandowski blieb aber noch zwei Jahren am Rheinlanddamm und wechselte dann ligaintern zum FC Bayern. Dort wurde er zum Weltstar.

In der vorhergehenden Saison holte er mit dem Münchner Nobelklub das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Am größtmöglichen Erfolg eines europäischen Klubs beteiligte sich der Angreifer mit unglaublichen 55 Toren, was ihn schließlich vor Kurzem zum Weltfußballer aufstiegen ließ.