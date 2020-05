FC Bayern : Robert Lewandowski: Kann er seinen Fluch beenden?

Beim FC Bayern München herrscht nach dem Sieg über Borussia Dortmund eitel Sonnenschein. Kaum jemand zweifelt noch an der erneuten Titelverteidigung. Jetzt kommt Fortuna Düsseldorf nach München. Alles andere als ein Pflichtsieg wäre eine Überraschung. Robert Lewandowski dürfte besonders motiviert sein. Er kann in einen elitären Kreis aufsteigen, wenn er seinen Fluch bricht.

Robert Lewandowski ist Top-Torjäger der Bundesliga. Der Pole hat in Diensten von Bayern München in dieser Spielzeit bereits 27-mal getroffen.

Insgesamt kommt Lewandowski auf 155 Tore für den deutschen Rekordmeister in der Liga, für Borussia Dortmund netzte der 31-Jährige vor seinem Wechsel an die Säbener Straße zusätzlich 74 Treffer ein.

Auch dank der Tore Lewandowskis führt Bayern München die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf den BVB an. So einen Vorsprung auf Rang zwei hat der FCB in seiner Geschichte nie verspielt.