FC Bayern : Robert Lewandowski knackt zum 5. Mal die 40-Tore-Marke

Kaum ist die Bundesliga zurück, drängt sich auch schon wieder Robert Lewandowski in den Vordergrund. Der Starangreifer des FC Bayern erzielt zum fünften Mal in seiner Karriere mindestens 40 Saisontore.

Den 2:0-Sieg bei Union Berlin leitete Robert Lewandowski am Sonntagabend mit seinem Treffer per Elfmeter höchstpersönlich ein. Der Pole in Diensten des FC Bayern durchbrach damit bereits zum fünften Mal in seiner Karriere die 40-Tore-Schallmauer.

Mit 26 Toren in der Bundesliga ist er bereits das Maß aller Dinge. Hinzu kommen in der Champions League elf sowie im DFB-Pokal drei Tore.

Ob es in dieser Saison endlich reicht, den legendären Bundesliga-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 (40 Tore) zu knacken, weisen die verbliebenen acht Ligaspiele.

"Es wird nicht einfach. Lewy macht einen sehr guten Eindruck. Er ist topfit. Wir haben versäumt, ihn mehr einzubinden", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick, der nach dem Union-Spiel auch etwas haderte.