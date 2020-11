"Ich weiß es nicht" : Robert Lewandowski spricht über Karriere-Ende beim FC Bayern

Unter großem Ballyhoo hatte Robert Lewandowski seinen Vertrag im letzten Jahr bis 2023 verlängert. Der letzte in seiner Karriere? Darauf festlegen will sich der Superstar nicht.

Robert Lewandowski lässt sich im Gespräch mit der ASSOCIATED PRESS nicht zu einem Bekenntnis zum FC Bayern hinreißen. "Ich weiß es nicht", antwortet er auf die Frage, ob er seine Karriere in München beenden werde.

"Jetzt habe ich den Vertrag bis 2023 und ich denke nie daran, was danach passiert. Es sind zweieinhalb Jahre Vertrag. Es ist also eine Menge Zeit und ich weiß, dass ich länger spielen kann. Ich habe genug Zeit, um darüber nachzudenken."

Angesichts seiner Sonderklasse dürfte das Bestreben der Bayern klar sein. Lewandowski kam in der Vorsaison auf überragende 55 Pflichtspieltore und notiert auch in der neuen schon wieder deren 13. Bei Vertragsende an der Säbener Straße stünde Lewandowski kurz vor seinem 35. Geburtstag.