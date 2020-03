FC Bayern : Robert Lewandowski verrät, welche Real-Stars ihn nach Madrid locken wollten

"Ich bin bei einem der besten Klubs der Welt. Ich weiß, dass ich hier glücklich sein kann. Wir spielen auf hohem Niveau. Alles ist leichter, wenn du in so einem Klub spielst", sagt der 31-Jährige.

Mit 39 Pflichtspieltoren befindet sich Lewandowski in dieser Saison in absoluter Topverfassung. Die Zauberformel für überragende Leistungen dieser Art? Ehrgeiz.

"Wenn ich ein Tor schieße, dann will ich noch eines. Und wenn ich drei Tore geschossen habe, dann will ich noch ein viertes schießen", so Lewandowski, der anfügt, dass seine Teamkollegen manchmal auf ihn zukommen würden und fragen: "'Du weißt schon, dass wir in ein paar Tagen wieder ein Spiel haben, oder?' Aber ich habe nie genug!"