Geht da wirklich noch mehr? : Robert Lewandowski verspricht weitere Steigerung

Geht da wirklich noch mehr? Acht Pflichtspiele in dieser Saison gab es, in denen Robert Lewandowski trotz Einsatz keinen Treffer erzielt hatte. In den übrigen 31 Partien erzielte der Stürmer des FC Bayern sage und schreibe 45 Tore. Persönlicher Rekord!

In seinen Gedanken spielen deshalb der Gewinn von Einzeltiteln wie dem Ballon d'Or keine Rolle, auch wenn er daran glaube, dass alles möglich sei: "Wir werden sehen." In den kommenden Jahren will sich der Pole vor allen Dingen den Gewinn der Champions League in seinen Lebenslauf schreiben.

Über ein Ende seiner Laufbahn denkt Lewandowski, der erst im vorigen Sommer seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2023 erweiterte, nicht nach.

"Ich werde im August 32 Jahre alt, aber das bedeutet nicht, dass ich mich so alt fühle. Ich möchte nicht nur die nächsten zwei oder drei Jahre an der Spitze bleiben, sondern längerfristig."