Christian Vieri sicher : "Robert Lewandowski wäre bei Inter Mailand nicht so erfolgreich wie Romelu Lukaku"

Mit 13 Toren führt Robert Lewandowski die Bundesliga-Torschützenliste derzeit an. Ob der Pole in der Serie A ähnlich treffsicher wäre? Italiens Stürmerikone Christian Vieri hat da so seine Zweifel.

"Wenn Lukaku für Bayern München spielen würde, würde er so viele Tore erzielen wie Lewandowski. Aber Lewa würde nicht so häufig treffen, wenn er für Inter spielen würde", erklärte Vieri Medienberichten zufolge auf TWITCH.

Romelu Lukaku hat für Inter Mailand in der Serie A in zehn Partien neun Tore erzielt (Torquote: 0,9), Lewandowski kommt in ebenso vielen Einsätzen in der Bundesliga für Bayern München auf 13 Treffer und eine Torquote von 1,3.

Ebenso wie Lewandowski und Lukaku weiß auch Christian Vieri, wo das Tor steht. Für Inter erzielte er einst 122 Treffer, insgesamt netzte er 235-mal für seine Klubs (Torino, AS Monaco, AC Mailand, Pisa, Lazio Rom, Venezia, Juventus Turin, Atalanta Bergamo, AC Florenz und Inter) ein. 2009 beendete er seine Karriere.