Liverpool-Coach Jürgen Klopp (52) ist damit der erste deutsche Trainer, der dieses Turnier gewinnt. Matchwinner war Roberto Firmino, der in der 99. Spielminute auf Zuspiel von Sadio Mane den Goldenen Treffer erzielte.

In Doha besiegte Liverpool den brasilianischen Traditionsverein Flamengo Rio de Janeiro nach Verlängerung mit 1:0.

Läuft für Liverpool: Nach dem Sieg in der Champions League und der Erfolgsserie und souveränen Tabellenführung in der Premier League holten die Reds nun auch die Klub-Weltmeisterschaft.

Am Boxing Day am 2. Weihnachtstag steht in der Premier League das Spitzenspiel gegen Leicester City auf dem Programm. Die Foxes sind mit zehn Zählern Rückstand erster Verfolger der Reds.

