Arsenal : Robin van Persie: Arsene Wenger enthüllt Rückkehr-Wunsch



Fussballeuropa Redaktion

Robin van Persie (37) wollte drei Jahre nach seinem Abschied von Arsenal in Richtung Manchester zu den Gunners zurückkehren. Das enthüllt Arsene Wenger (70) in seiner Biografie "My Life in red and white".