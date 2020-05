Van Persie packt aus! : Robin van Persie fing sich Schlag von Louis van Gaal ein

Im Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2014 schleppte sich die Niederlande gegen Costa Rica bis ins Elfmeterschießen. Schon in der Verlängerung hatte Robin van Persie mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen, er bekam Krämpfe.

Registriert hatte dies Louis van Gaal, der damals als Bondscoach an der Seitenlinie stand. Der heute 68-Jährige wollte van Persie ursprünglich vom Feld nehmen, der Angreifer hatte aber kein Interesse daran und verweigerte die Auswechslung.

"Das Spiel ging in die Verlängerung und ich bekam Krämpfe. Louis rief: 'Ich nehme dich runter.' Ich drehte mich um und sagte: 'Nein, nein, gleich geht es ins Elfmeterschießen.' Die letzten 20 Minuten waren aber körperlich sehr hart für mich. Er konnte das sehen – und rauchte schon aus den Ohren", erinnert sich van Persie im Buch "LVG - The Manager and the Total Person".