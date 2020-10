Real Madrid : Rodrygo mit Ansage: "Ich will nicht der neue Neymar sein!"



Andre Oechsner

Rodrygo Goes hat in seiner Heimat eine schwere Last zu tragen. Am Zuckerhut wird er bereits als der neue Neymar gefeiert. Jetzt macht der Youngster von Real Madrid klar, dass er dem Superstar keineswegs nacheifern will.