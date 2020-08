AS Rom : Roma-Kapitän Edin Dzeko wütet nach Europa-League-Aus

Das hatten sich Spieler und Funktionäre anders vorgestellt: Quasi ohne Gegenwehr hat sich der AS Rom am Donnerstagabend im Achtelfinale der Europa League dem FC Sevilla mit 0:2 ergeben. Kapitän Edin Dzeko war nach dem Auftritt seiner Mannschaft mehr als bedient.

Der AS Rom war hoch ambitioniert und voller Selbstvertrauen in das Achtelfinale der Europa League gegen den FC Sevilla gegangen. Schließlich hatten die Giallorossi zuvor acht Serie-A-Spiele in Folge nicht verloren (7 Siege, 1 Remis) und zum Saison-Ausklang sogar Dauermeister Juventus Turin mit 3:1 geschlagen.

Es kommt allerdings meistens anders als man denkt, wie am Donnerstagabend geschen. Saft- und kraft- und ideenlos verabschiedete sich die Roma mit einem 0:2 aus der Europa League. Nach dem Spiel zeigte sich kaum ein Verantwortlicher geschweige denn Spieler vor den Kameras – außer Edin Dzeko.

Und der Roma-Kapitän war heftig angesäuert. Auf die Frage von SKY ITALIA, was ihn an diesem Abend gestört hätte, entgegnete Dzeko: "Alles! Einfach alles! Wir waren zu keinem Zeitpunkt im Spiel, von der ersten bis zur letzten Minute. Sie haben uns in allen Belangen aufgefressen. Sie waren besser vorbereitet, überlegen und in besserer Verfassung."