AS Rom : Roma schmettert Juve-Angebot für Nicolo Zaniolo ab

Um Nicolo Zaniolo für die nächste Saison in den Kader zu holen, ist Juventus Turin erstmals beim AS Rom vorstellig geworden – und wurde angeblich abgewiesen.

Auch die Roma hat Probleme. Das Corona-Finanzloch wird auf 100 Millionen Euro beziffert, der Schuldenberg soll inzwischen auf stolze 280 Millionen Euro angewachsen sein. Dem Bericht zufolge wäre die Roma bei einer Zahlung von 60 Millionen Euro bereit, Zaniolo an einen anderen Klub abzugeben.

Ob Juve eine Summe in dieser Höhe aufbringen kann und will, ist offen. Dies liegt aber nicht nur an der Corona-Pandemie. Zaniolo erholt sich aktuell von einem Kreuzbandriss und fällt möglicherweise noch bis in den September hinein aus.