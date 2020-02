Gerücht Jesse Lingard (27) erlebt in der Premier League individuell eine Phase zum Vergessen. Dennoch hat der englische Nationalspieler offenbar Verehrer in Primera Division und Serie A.

Seit 14 Monaten wartet Jesse Lingard auf einen Treffer oder eine direkte Vorlage in der Premier League. Ein Armutszeugnis für einen Offensivakteur.

Dennoch zeigt der AS Rom ESPN zufolge Interesse an einer Zusammenarbeit mit Lingard, dessen Arbeitspapier im Theatre of Dreams noch bis 2021 läuft.

Die Giallorossi verpflichteten im vergangenen Sommer bereits Lingards Mannschaftskollegen Chris Smalling von Manchester United.

Die Roma ist zufrieden mit den Leistungen der Leihgabe, will den englischen Nationalverteidiger langfristig unter Vertrag nehmen. Womöglich bekommt er bald Gesellschaft von Lingard.