Conte verrät: So kam es zum Debüt von Christian Eriksen

"Wenn ich die Gelegenheit hätte, mit ihnen zu sprechen, wäre das für mich so aufregend und einfach nur gewaltig", ergänzte der Torjäger, der bereits 17 Treffer in 23 Einsätzen in der Serie A verbuchte.

"Ich weiß nicht, ob ich Inter auch nur einen kleinen Teil dessen geben kann, was sie erreicht haben, aber mein Ziel ist es, hart zu arbeiten, zu wachsen und mein Bestes für diese Vereinsfarben zu geben", betonte der Ex-Manchester-United-Stürmer, der im Sommer für 65 Millionen Euro von den Red Devils gekommen war.

Ronaldo Nazario und Adriano kommen zusammen auf 133 Tore für Inter Mailand.

Ronaldo feierte 1998 den UEFA-Cup und Adriano noch vier italienische Meisterschaften und zwei Pokalsiege mit den Norditalienern.

