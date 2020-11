Belgier übt Selbstkritik vor Real-Duell : Romelu Lukaku: "Inter Mailand ist noch keine große Mannschaft"

Inter Mailand ist noch nicht da, wo Romelu Lukaku den Klub gerne hätte. "Ehrlich gesagt sind wir noch keine große Mannschaft", sagte der belgische Torjäger nach dem 4:2-Sieg über den FC Turin an den Mikrofonen von DAZN.

Der Belgier weiß: Gegen Real Madrid muss Inter am Mittwoch (21:00 Uhr) eine bessere Darbietung zeigen, will man nicht verlieren und das Aus in der Champions-League-Vorrunde riskieren.

Im Hinspiel (2:3) fehlte Lukaku, mit dem Top-Torjäger in der Startelf dürften die Siegchancen der Nerazzurri steigen. Der Mittelstürmer zeigt sich aber bescheiden, sieht sich nicht als Heilsbringer.