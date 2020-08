Europa League : Romelu Lukaku schießt Inter ins Halbfinale - und stellt Rekord auf

Der Transfer von Romelu Lukaku erweist sich für Inter Mailand immer mehr als Volltreffer. Der Belgier war einmal mehr treffsicher. Gegen Bayer Leverkusen sicherte er den Sieg in der Europa League und stellte eine neue Bestmarke im Wettbewerb auf.

Matchwinner für die Mannschaft von Antonio Conte war einmal mehr Romelu Lukaku. Der Belgier, in der Liga Top-Torjäger der Mailänder, erzielte das sehenswerte zwischenzeitliche 2:0 gegen die Werkself.

Inter Mailand bietet sich mit dem Einzug ins Halbfinale weiter die Chance auf einen Titel, nachdem man in der Serie A nur Vizemeister hinter Juventus Turin wurde und in der Coppa Italia im Halbfinale am SSC Neapel scheiterte.

Romelu Lukaku stellte mit seinem Treffer einen Rekord auf. Er traf im neunten Europa-League-Spiel in Folge und überflügelte den bisherigen Bestwert von Alan Shearer aus dem Vorgänger-Wettbewerb UEFA-Cup.