Kritik nicht vergessen : Romelu Lukaku stänkert gegen Kritiker - und warnt Manchester United

Romelu Lukaku knüpft an seine starke Debütsaison bei Inter Mailand an und hat in den ersten drei Spielen der neuen Serie schon wieder drei Tore verbucht. Die erneut starken Auftritte nimmt sich der 27-Jährige nun zum Anlass, um gegen seine Kritiker auszuteilen.

Wenn man seine Leistungen mit denen England vergleichen würde, sei nun ein anderes Ergebnis zu erkennen. "Sie sehen die ganze Person, das volle Potenzial. Sie sehen das, was ich in England hätte tun können", sagt Lukaku der TIMES.

Über 70 Millionen Euro hatte Manchester United im vorigen Sommer für seinen einstigen Star-Einkauf eingenommen. In der Retrospektive beteiligte sich Lukaku während seiner Zeit im Theatre of Dreams in 96 Pflichtspielen an 55 Toren direkt.