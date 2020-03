Wegen EM-Verschiebung : Ronald Koeman bestätigt: Barça-Klausel verschiebt sich auf 2021

Ronald Koeman besitzt in seinem beim niederländischen Verband aufgesetzten Vertrag eine Ausstiegsmöglichkeit, die es ihm ermöglicht, beim FC Barcelona anzuheuern. Mit der Verlegung der Europameisterschaft verschiebt sich auch der Vertragspassus.

Als Ernesto Valverde Anfang des Jahres seinen Hut als Trainer des FC Barcelona nehmen musste, tauchten allerlei Namen ums Camp Nou auf. Eine der heißen Aktien war Ronald Koeman, der schon zuvor mehrfach mit den Blaugrana verbunden wurde.

Grund hierfür ist die Klausel, die er in seinem bis Ende 2022 angelegten Bondscoach-Vertrag besitzt, nach der Koeman den Verband nach der Durchführung der Europameisterschaft per sofort in Richtung Barcelona verlassen darf.

Die Sache hat einen Haken: Am Dienstag gab die UEFA im Zuge der Corona-Pandemie bekannt, dass die EM in diesem Jahr nicht stattfinden und auf das nächste verschoben werde. Und Koemans Klausel? Verlängert sich automatisch mit.