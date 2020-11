FC Barcelona : Ronald Koeman erklärt Bankplatz von Lionel Messi - und lobt Antoine Griezmann

Lionel Messi musste beim 5:2-Erfolg des FC Barcelona gegen Betis Sevilla zunächst auf der Bank Platz nehmen. Erst zur Halbzeit kam der sechsfache Weltfußballer in die Partie. Ronald Koeman verrät nun, was es mit der Entscheidung auf sich hatte.

"Wir wussten, dass er seit dem Spiel gegen Dynamo Kiew einige Probleme hatte", erläuterte der niederländische Übungsleiter. "Wir haben uns unterhalten und beschlossen, ihn auf der Bank zu lassen und ihn einzuwechseln, falls wir ihn brauchen."

Koeman stellte aber auch klar: "Wenn er nicht ein paar kleine Probleme gehabt hätte, hätte er von Beginn an gespielt. Wir wissen, wer er ist und ich habe keine Zweifel an ihm. Ich sehe ihn jeden Tag arbeiten. Er hat nicht in Startelf gestanden, aber er war sehr wichtig im zweiten Durchgang."