Champions League : Ronald Koeman erwartet ausgeglichenes Duell gegen PSG

"Wir wussten, dass wir bei der Auslosung einen sehr starken Gegner bekommen könnten, aber ich denke, das Duell ist ausgeglichen", erklärte der Niederländer gegenüber BARÇA TV. "Es wird ein enges Achtelfinale."

Koeman weiter: "Sie sind ein Verein, der viel Geld ausgibt, um jeden Titel zu gewinnen, einschließlich der Champions League. Letztes Jahr haben sie das Finale erreicht und sie sind eine Mannschaft, die immer auf diesem Niveau sein muss, aber wir wollen weiterkommen."

Das Achtelfinale steigt am 16. Februar und am 10. März. Ronald Koeman hofft, dass Ansu Fati und Ousmane Dembele dann wieder dabei sind: "Man weiß nicht, was im Februar ist. Wir hoffen, dass die verletzten Spieler zurückkommen, damit wir ihnen mit allen verfügbaren Spielern entgegentreten können."