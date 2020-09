Agent klärt auf : Ronald Koeman hat große Pläne mit Philippe Coutinho

Unlängst kam es in der Causa Philippe Coutinho zur bis dato für unmöglich gehaltenen Wendung. Der Brasilianer erhält nun doch eine erneute Chance beim FC Barcelona. Dank Ronald Koeman, der ihn schon vor einem Monat über seine Pläne informiert hat.

Und Coutinho hat offenbar richtig Lust darauf, in Barcelona einen neuen Anlauf zu nehmen. Schon Anfang September, also eher als erwartet, war er zu seinem Stammverein zurückgekehrt, "weil er seinen Schwung und seine Fitness nicht verlieren wollte", wie Joorabchian erläutert.

"Koeman rief ihn direkt nach dem Champions-League-Sieg mit Bayern am folgenden Tag an und sagte ihm, dass er ein großer Teil seiner Pläne ist und er es gerne hätte, dass er zurückkehrt", verrät Coutinhos Berater Kia Joorabchian bei TALKSPORT.

Die letzte Saison verbrachte Coutinho auf Leihbasis beim FC Bayern. Dort konnte er den enormen Ansprüchen letztendlich nicht komplett gerecht werden, so dass der Triple-Sieger auf das Ziehen der vereinbarten Kaufoption über 120 Millionen Euro verzichtet hatte.

Laut Joorabchian deute vieles daraufhin, dass sich Barcelona "ziemlich drastisch" verändert habe. Dies liege in der Art und Weise begründet, wie man sich gegenüber dem letzten Jahr weiterentwickeln wolle. In bester Manier entfalten soll sich in der kommenden Saison auch der zurückgekehrte Coutinho.