FC Barcelona : Ronald Koeman hofft auf zweite Chance beim FC Barcelona

Im Januar sagte Ronald Koeman dem FC Barcelona noch ab, als ein neuer Trainer gesucht wurde. Der niederländische Nationaltrainer hofft allerdings auf einen zweiten Anruf in der Zukunft.

"Ich habe einen Anruf aus Barcelona erhalten", bestätigt der 57-Jährige gegenüber CATALUNYA RADIO. Aber: "Ich stehe bei der niederländischen Nationalmannschaft im Wort und will mit ihr die Europameisterschaft spielen."

Koeman hat sich vom niederländischen Fußballverband eine Ausstiegsklausel für Barcelona zusichern lassen, machte aber keinen Gebrauch davon.

Das kann sich aber nach der auf 2021 verschobenen Europameisterschaft ändern. "Im Moment ist die Nationalmannschaft wichtiger. Niemand weiß, was in Zukunft passiert", so der Ex-Valencia-Trainer.

Koeman weiter: "Jeder weiß, dass es mein Traum ist, eines Tages Barcelona zu trainieren, und wir hoffen, dass ich in Zukunft eine weitere Chance habe."