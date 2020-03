FC Barcelona : Ronald Koeman offenbart Grund für Barça-Absage

Für Ronald Koeman war es in diesem Winter überhaupt kein Thema, den FC Barcelona als Trainer zu übernehmen.

"Es stimmt, dass Barça mit mir gesprochen hat, aber ich habe nein gesagt, weil ich bei der Nationalmannschaft bin und die Verpflichtung habe, weiterhin in der Verantwortung zu stehen", erklärte Koeman am Dienstag.

In dieser Woche wurde die neue Zusammenstellung der UEFA Nations League ausgelost. Die Niederlande trifft in Liga A in Gruppe A1 auf Italien, Bosnien und Herzegowina und Polen.

Koemans Vertrag als Nationaltrainer ist noch bis Ende 2022 angelegt.