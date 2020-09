FC Barcelona : Ronald Koeman rät Riqui Puig zu Leihe - so reagiert das Barça-Juwel

Der FC Barcelona lief gegen Elche (1:0; Tor: Antoine Griezmann) unter Ronald Koeman auch im dritten Vorbereitungsspiel in einem 4-2-3-1-System auf. Vor der Doppel-6 bestehend aus Sergio Busquets und Frenkie de Jong kamen Lionel Messi, Philippe Coutinho und Ansu Fati hinter Mittelstürmer Antoine Griezmann zum Einsatz.

Dass Riqui Puig nicht in seinen Plänen vorkomme, wie in spanischen Medien berichtet, sei nicht der Fall: "Ich habe ihm gesagt, dass er hier eine Zukunft hat, aber es hängt vom Spieler ab. Mit 20 Jahren müssen die Jungen spielen. Ich würde ihm empfehlen, auf Leihbasis zu spielen."

Riqui Puig will bei Barça um Spielzeit kämpfen

Riqui Puig will SPORT zufolge den Konkurrenzkampf jedoch annehmen und sich nicht verleihen lassen. Den Youngster zeichne "ein unzerstörbarer Glaube an seinen Erfolg beim FC Barcelona aus", so die Zeitung.

Das Blatt weiter: "Er hat jahrelang gekämpft, um sich zu beweisen, und ist jetzt nicht bereit aufzugeben. Nicht einmal das enttäuschende Gespräch mit Ronald Koeman, bei dem der Trainer ihm sagte, dass er nicht gebraucht würde, hat seine Meinung geändert. Er ist unter Vertrag, will bleiben und Koeman beweisen, dass er falsch liegt."

Jugend-Boss Patrick Kluivert hatte Riqui Puig Ende 2019 bereits eine Leihe ans Herz gelegt, auch damals wollte das Eigengewächs das Camp Nou aber nicht verlassen.