FC Barcelona : Ronald Koeman setzt auf Pedri (17) und Trincao (20)

Ronald Koeman will beim FC Barcelona vermehrt auf junge Spieler setzen. Als erste Amtshandlung hat der Niederländer offenbar den Verbleib der beiden Neuzugänge Pedri und Trincao angeordnet.

Klar ist: Lionel Messi (33) soll weiterhin ein zentraler Eckpfeiler im Barça-Gebäude sein. Der Argentinier soll sich über seine Zukunft aber noch nicht sicher sein. Unter Koeman können sich zudem die jungen Spieler Chancen ausrechnen. Er sei Niederländer und gebe Jungen gerne Möglichkeiten, so Koeman.

Ronald Koeman ist da. Am Mittwoch unterzeichnete der Niederländer bis 2022 beim FC Barcelona. Der 57-Jährige soll die kurze, erfolglose Zeit unter Quique Setien schnellstmöglich vergessen machen.

An Pedri war unter anderem Borussia Mönchengladbach dran, auch die Bayern sollen Barcelona nach einer Ausleih-Möglichkeit gefragt haben. Laut SPORT steht aber fest: Pedri bleibt.

Nach Informationen der Fachzeitung SPORT steht bereits fest: Das junge Offensiv-Duo bleibt bei Barça und soll in der ersten Mannschaft um Spielanteile kämpfen.

Auch Trincao, der in der portugiesischen Liga in der Rückrunde der große Shooting-Star war, soll das Barça-Trikot tragen. Für den Flügelstürmer, der für 30 Millionen Euro kam, soll es bereits Anfragen über 60 Millionen Euro aus der Premier League geben. Trincao soll aber bleiben. Koeman will ihn im Kader haben.

Marc Jurado verlässt Barça in Richtung Manchester United

Ein anderes Talent wird Barcelona allerdings verlassen. Rechtsverteidiger Marc Jurado (16) steht vor einem Wechsel zu Manchester United.

Nach Informationen des Onlineportals GOAL wird der Deal derzeit nur wegen Corona-Maßnahmen - Jurado musste in zweiwöchige Quarantäne - verzögert. Eine offizielle Bestätigung stehe aber zeitnah an.