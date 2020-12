FC Barcelona : Ronald Koeman über die Chancen eines PSG-Wechsels von Lionel Messi

Die angebliche Installierung von Mauricio Pochettino auf dem vakanten Cheftrainer-Posten bei Paris Saint-Germain lässt die Gerüchteküche explodieren. Der Argentinier soll Landsmann Lionel Messi an die Seine locken wollen. In Katalonien reagiert man auf die kursierenden Meldungen mit der nötigen Portion Gelassenheit.

"Ich weiß es nicht und ich kann mir keine Meinung dazu bilden, nur weil sein Name in den Medien gehandelt wird", sagte der stets wohltuend besonnene Ronald Koeman am Rande des Heimspiels gegen Eibar (1:1).

Für zusätzlichen Zündstoff sorgt das bevorstehende Achtelfinale in der Champions League, in dem sich PSG und der FC Barcelona gegenüberstehen. Da das Spiel erst in zwei Monaten stattfinde, gebe es momentan keinen Grund dazu, sich darüber zu unterhalten, wiegelte Koeman ab.