Ex-Bayern-Superstar : Ronaldinho-Comeback: Maradona-Klub nimmt zweiten Anlauf

Ronaldinho ist seit über zwei Jahren Fußball-Rentner. Doch das könnte sich bald ändern. Dem ehemaligen Weltfußballer und Weltmeister winkt eine Anstellung in Argentinien. Der Klub von Diego Maradona macht Ronaldinho schöne Augen – vier Jahre nach dem ersten Versuch, mit dem Weltstar zusammenzuarbeiten.

Gespräche über eine Zusammenarbeit habe es aber noch nicht gegeben. Der Brasilianer verbrachte zuletzt mehrere Wochen in U-Haft in Paraguay wegen eines Passvergehens.

Doch nun könnte es den zweifachen Weltfußballer zurück auf den Platz ziehen. Der Tageszeitung EL DIA zufolge will Diego Maradona Ronaldinho zum argentinischen Erstligisten Gimnasia de la Plata holen.

Ronaldinho wurde aus der U-Haft entlassen, muss derzeit aber noch unter Überwachung in einem Hotel in Paraguays Hauptstadt Asunción leben. Während der U-Haft sollen Ronaldinho die Gedanken an ein Comeback gekommen sein.

Gimnasia de la Plata wollte Ronaldinho bereits 2016

Das Interesse von Gimnasia de la Plata an Ronaldinho ist nicht neu. Wie MARCA berichtet, stand Ronaldinho bereits 2016 auf dem Einkaufszettel der Argentinier.

1,5 Millionen Dollar Jahresgage hätte der 97-fache brasilianische Nationalspieler kassieren können. Der Deal war fast unter Dach und Fach, doch dann brach Ronaldinho-Berater und –Bruder Roberto de Assis die Verhandlungen ab. Bald schon könnten die Gespräche wieder aufgenommen werden...