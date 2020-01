Der ehemalige brasilianische Superstar Ronaldinho sieht Parallelen zwischen Gabriel Martinelli und dem einstigen Weltklasse-Stürmer Ronaldo.

Der Stürmer des FC Arsenal erinnere den Weltmeister von 2002 an seinen Landsmann in dessen erster Saison in Europa.

Damals erzielte er 30 Tore für die PSV Eindhoven. "Alle dachten: 'Wer ist dieser 18-jährige brasilianische Junge?'", erinnerte sich Ronaldinho im MIRROR.

Und weiter: "Er hatte keine Angst, egal, gegen welche Spieler oder gegen welches Team er spielte. Ich sehe eine ähnliche Einstellung bei Martinelli."