"Bitte schlag mich nicht mehr" : Harter Gegenspieler: Ronaldinho bat zur Halbzeit um Erlösung



Andre Oechsner

Dreimal standen sich Pablo Alvarez und Ronaldinho während ihrer aktiven Zeit gegenüber. In einem Spiel beackerte der damalige Verteidiger von Catania Calcio den Superstar des AC Mailand so sehr, dass dieser schon in der Halbzeitpause um Erlösung bat.