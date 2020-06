Primera Division : Ronaldo baggert an Juwel von Flamengo Rio de Janeiro

Real Valladolid steigt als Tabellen-15. in die Wiederaufnahme der Primera Division ein. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt vier Punkte.

Damit es in der neuen Saison nicht erneut zu einer Zitterpartie in Sachen Klassenerhalt kommt, müssen Neuzugänge her. Klub-Boss Ronaldo klopfte bereits bei Real Madrid an und fragte nach einer Ausleihe von Reinier Jesus. Ausgang offen.

In seiner brasilianischen Heimat hat Ronaldo indes einen anderen Landsmann ausgeguckt, der Real Valladolid weiterhelfen soll.

Laut GLOBOESPORTE steht Linksverteidiger Ramon Ramos (19) von Flamengo Rio de Janeiro auf der Einkaufsliste von Ronaldo Nazario.

Eile ist geboten. Auch Benfica Lissabon und der FC Getafe buhlen um Ramon Ramos, der noch bis 2024 beim brasilianischen Traditionsverein unter Vertrag steht. Als Ablösesumme werden 3,5 Millionen Euro gehandelt.

Quelle: GLOBOESPORTE