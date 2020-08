"Sehr starke Beziehung zu Barcelona" : Ronaldo glaubt nicht an Barça-Abgang von Lionel Messi

Was wird aus Lionel Messi? Verlässt er den FC Barcelona oder schwört er seinem Herzensklub bis zum Karriereende die Treue? Der frühere Welt-Star Ronaldo hat da so eine Vorahnung.

Ronaldo glaubt nicht daran, dass Lionel Messi den FC Barcelona verlassen wird. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Messi Barça verlassen wird - vor allem in der Finanzkrise", sagte der Brasilianer während einer Online-Pressekonferenz.

Messi soll den neuen Barça-Trainer Ronald Koeman in einem Meeting davon in Kenntnis gesetzt haben, an seiner Zukunft im Camp Nou zu zweifeln und über einen Abgang zu sinnieren. "Messi hat eine sehr starke Beziehung zu Barcelona, ich glaub nicht, dass er unglücklich ist", sagte Ronaldo.

Messi bietet sich aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zum Ende jeder Saison die Möglichkeit, Barça ablösefrei den Rücken zuzudrehen. Für diesen Sommer ist diese Möglichkeit jedoch abgelaufen, so dass ein Interessent die Ausstiegsklausel von 700 Millionen Euro aktivieren müsste.