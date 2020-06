Primera Division : Ronaldo holt königliche Leihgabe dauerhaft zu Real Valladolid

Neuzugang für den Klub von Ronaldo Nazario: Real Valladolid verstärkt sich dauerhaft mit Javi Sanchez (23) von Real Madrid.

"Der Verein möchte Javi Sánchez für all die Jahre des Engagements, der Professionalität und des vorbildlichen Verhaltens danken, das er an den Tag gelegt hat seit er 2005 im Alter von 8 Jahren zu unseren Junioren kam, und wünscht ihm viel Glück in seiner neuen Phase", teilte Real Madrid mit.

Der Innenverteidiger unterschreibt bis 2024 bei Real Valladolid. Seit dem vergangenen Sommer ist er bereits von den Königlichen an den Ronaldo-Klub verliehen. Jetzt zahlt Valladolid dem Vernehmen nach drei Millionen Euro Ablöse für die dauerhafte Verpflichtung von Javi Sanchez.

Der ehemalige spanische Jugendnationalspieler soll in der neuen Saison zur festen Größe bei Real Valladolid reifen, nachdem er den Großteil der laufenden Spielzeit aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpasste.