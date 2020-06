Spanien-Comeback? : Ronaldo rollt Alexis Sanchez den roten Teppich aus

Drei Jahre stand Alexis Sanchez (31) beim FC Barcelona unter Vertrag. Kehrt der Chilene nun zurück in die Primera Division? Real Valladolid würde ihn mit Kusshand nehmen.

Zwischen 2011 und 2014 wirbelte Alexis Sanchez an der Seite von Lionel Messi, David Villa und Co. für den FC Barcelona. Dann wurde er für 40 Millionen Euro an den FC Arsenal verkauft, um Platz für Luis Suarez (kam für 80 Mio. vom FC Liverpool) zu schaffen.

Bei den Gunners war Alexis Sanchez fortan nicht mehr der Edelhelfer für Lionel Messi, sondern selbst Top-Torjäger und Publikumsliebling. Dreieinhalb Jahre später wechselte Alexis zu Manchester United.

Alexis Sanchez ist der Torriecher abhanden gekommen

Ein Wendepunkt in der Karriere des Südamerikaners. Seit fast 2,5 Jahren ist der 31-Jährige vom Pech verfolgt, kommt für United und seit dem Sommer auf Leihbasis bei Inter Mailand nur auf 6 Tore in 52 Spielen.