Wayne Rooney packt aus: Für eine Präventions-Kampagne des Wettanbieters "32Red" verriet der 34-Jährige, wie süchtig er als junger Spieler gewesen war.

"Es war so einfach, übers Handy Wetten zu platzieren. Es fühlte sich nicht wie echtes Geld an. Ich musste dafür nicht in ein Wettbüro gehen und es gab keine Einsatz-Limits", so der heutige Spielertrainer von Zweitligist Derby County.

Vor allem aus Langeweile habe er damals so viel gewettet, gab Wayne Rooney zu, der anfangs auch immer gewonnen hat.

"Ich dachte dann, dass es einfach gewonnenes Geld ist. Doch bevor du es wirklich merkst, hast du schon wieder eine Menge verloren", weiß er nun um die Tücken.