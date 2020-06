FC Barcelona : Rückblick: Was Ex-Barça-Coach Tata Martino besonders bedauert

Gerardo Martino amtete nur ein Jahr beim FC Barcelona als Cheftrainer. Unter dem Argentinier wurden zwei Titel knapp verspielt. Das ist es aber nicht, was sich Martino im Rückblick vorwirft. Vielmehr hätte er Barça etwas verleihen müssen, wofür erst Luis Enrique sorgte.

Bis auf die Supercopa de Espana holten die erfolgsverwöhnten Blaugrana unter Gerardo Martino aber keinen Titel. Die Meisterschaft wurde am letzten Spieltag gegen Atletico Madrid verspielt, in der Copa del Rey das Endspiel gegen Real Madrid verloren.

Tata Martino ist wohl nur noch Insidern des spanischen Fußballs und Fans des FC Barcelona als Protagonist der Primera Division in Erinnerung.

Barça setzt Tata Martino nach einem Jahr vor die Türe

Tata Martino musste gehen. Wenig später wurde der Übungsleiter Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft. Derzeit coacht er die Auswahl Mexikos.

Der 57-Jährige blickt auf seine Zeit im Camp Nou zurück. "Von der Ergebnisseite war es kein schlechtes Jahr. Wir haben einen Titel gewonnen und ein Finale gespielt, aber in Barcelona kommt es darauf an, wie viele Titel Sie gewinnen", so Martino.

Dennoch war es laut Gerardo Martino das "schlechteste Jahr" seiner Trainerkarriere. Er habe die Mannschaft nicht weiterentwickeln können, so der Argentinier.