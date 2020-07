FC Barcelona : Rummenigge verrät: Ousmane Dembele war einer meiner Lieblingsspieler

Die Bundesliga ist in den vergangenen Jahren immer frankophiler geworden. Diesen neuen Weg vertritt vor allem der FC Bayern, der unter der Leitung von Karl-Heinz Rummenigge steht. Und der berichtet in einem Interview von seiner Vorliebe für Ousmane Dembele.

Vor Kurzem hatte der FC Bayern die Verpflichtung von Tanguy Nianzou offiziell bestätigt. Der 18-Jährige Youngster, der auch vom Mitkonkurrenten RB Leipzig umworben wurde, ist derweil nicht der erste Spieler im Kader des Rekordmeisters mit Wurzeln im Nachbarland Frankreich.

Neben Nianzou zählen auch Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Michael Cuisance und Kingsley Coman zur französischen FCB-Fraktion. Bei FRANCE FOOTBALL schwärmt Karl-Heinz Rummenigge von den Möglichkeiten in Frankreich.

"Das Spektakulärste ist das Training in Frankreich: Es ist einzigartig", sagt der Vorstandsboss der Bayern, und fügt an: "Die Spieler sind physisch, technisch und taktisch sehr gut gerüstet. Diese 20-jährigen Spieler zeigen eine unglaubliche Reife in ihrem Spiel und ihrer Persönlichkeit."