Ex-United-Weggefährten : Ryan Giggs: "Cristiano Ronaldo kann bis 40 spielen"

"Er achtet sehr auf sich, isst richtig, schläft richtig und lebt für das Spiel. Er ist der professionellste Spieler, mit dem ich je gespielt habe", so Giggs.

Ronaldo hatte erst in dieser Woche einen neuen Meilenstein in seiner Karriere gesetzt. Beim 2:0 im Nations-League-Spiel in Schweden erzielte er beide Treffer, und schraubte damit seine Gesamtanzahl an Länderspieltoren auf 101.