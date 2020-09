Real Madrid : Ryan Giggs ist bei Gareth Bale zum Spaßen aufgelegt

"Mein Französisch und Spanisch ist nicht so gut. Das ist mein Ausweg aus dieser Situation. Ich weiß aus Erfahrung, dass Zidanes Englisch nicht sehr gut ist. Ich beobachte nur die Situation. Wenn Gareth zu uns ins Camp kommt, werde ich mit ihm sprechen, wie ich es immer tue."

Während einer Pressekonferenz alberte Giggs herum, als er auf Bales missliche Lage an der Concha Espina angesprochen wurde. Mit Zinedine Zidane habe Giggs nicht gesprochen, stellte der Nationaltrainer Wales' klar.

Obwohl Gareth Bale die letzten Wochen bei Real Madrid komplett außen vor war, kann Ryan Giggs natürlich nicht auf die Nominierung seines absoluten Starspielers verzichten. In Gruppe 4 der Nations League B geht es für die walisische Auswahl am Donnerstag nach Finnland und wenige Tage später gegen Bulgarien.

Ob Bale Real in diesem Sommer tatsächlich verlassen wird, ist nur sehr schwer zu beurteilen. Bales Agent hatte bereits mehrfach anklingen lassen, dass sein Klient angesichts seines bis 2022 datierten Vertrags keinen Grund sehe, Madrid zu verlassen. Bale kassiert mit 30 Millionen Euro brutto ein üppiges Jahresgehalt, das es Interessenten zusätzlich erschwert, einen Deal einzufädeln.

Giggs, so stellte er es jedenfalls klar, hat immer ein offenes Ohr für seinen Ausnahmekönner. "Ich habe ihm immer gesagt, wenn er sprechen will, dann werde ich ihm zuhören und ihm gerne helfen", so Giggs' Gesprächsangebot, "er ist erfahren und professionell genug, um auf sich selbst aufzupassen. Aber ich bin da, wenn er sprechen möchte."