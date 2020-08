FC Liverpool : Sadio Mane: Ex-Berater rät ihm zum Wechsel zu Real Madrid

Sadio Mane (28, Vertrag bis 2023) wurde in der Vergangenheit mehrfach mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Konkret wurde es aber bisher nicht. Sollte sich das ändern und die Königlichen anklopfen, rät Manes Ex-Berater klar zu einem Vereinswechsel.

Sadio Mane sollte den FC Liverpool verlassen, wenn die Blancos aus Madrid anklopfen. Das sagt der ehemalige Berater des Superstars.

"In Liverpool zu bleiben ist keine schlechte Sache, aber ein Spieler braucht eine Herausforderung. Was will er noch gewinnen, wenn er in Liverpool bleibt?", erklärte Thierno Seydi gegenüber 7TV.

Sadio Mane habe die "Messlatte ziemlich hoch gelegt", führt der Spielervermittler weiter aus. "Er hat alles mit Liverpool gewonnen. Irgendwann muss man wissen, wann die richtige Zeit für einen Abschied ist."