Lionel Messi hat den Ballon d'Or zum sechsten Mal gewonnen, doch eigentlich hätte der Preis an Sadio Mane gehen sollen, sagt ManCity-Legende Yaya Toure.

Sadio Mane wurde bei der Ballon d'Or-Wahl Vierter. Zu wenig, wenn es nach Yaya Toure geht. Der Ivorer hätte Mane zum Weltfußballer gekürt.

"Er hätte es verdient gehabt", bekannte der frühere Spieler von Manchester City am Rande der Klub-WM, an der der FC Liverpool als amtierender Champions-League-Sieger antritt und im Finale auf Flamengo aus Rio de Janeiro trifft. "In Afrika gibt es keinen besseren Spieler als ihn."

Bei der Wahl zum Weltfußballer stach Lionel Messi unter anderem auch Sadio Manes Teamkollege Virgil van Dijk aus. Zum Unverständnis von Yaya Toure.

"Für mich muss der Champions-League-Sieger auch den Gewinner des Ballon d'Or stellen. Alles andere ist eine Schande", fand der Ivorer, der zuletzt in China sein Geld verdiente, deutliche Worte.