FC Liverpool : Sadio Mane: Liverpool-Zukunft von verschiedenen Faktoren abhängig

Balde trägt nach, dass er nicht davon ausgehe, dass Mane auf ewig in Liverpool bleiben werde. Balde bezeichnet Mane als cleveren Kerl, der wisse, was gut für ihn sei und was er tun müsse. In Madrid werden allerdings viele Namen gehandelt, weiß Balde.

Jürgen Klopp und Co. sinnieren indes zu keiner Sekunde über einen Mane-Abgang nach. Kein Wunder, bei dessen beeindruckenden Werten: In der aktuell unterbrochenen Saison kommt er bereits auf 30 Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen.

"Der Trainer liebt ihn sehr. Er hat Liverpool viel gegeben und Liverpool ihm", weiß Balde von der hohen Wertschätzung, die seinem Landsmann entgegenkommt.

Daher spricht der Profi der AS Monaco auch von einem "sehr attraktiven" Angebot, das eingehen müsste, um Liverpool zu überzeugen.

Sadio Manes Marktwert wird von CIES FOOTBALL OBSERVATORY auf 150 bis 200 Millionen Euro geschätzt, TRANSFERMARKT geht von 120 Millionen aus.