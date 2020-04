Liverpool : Sadio Mane stand kurz vor Wechsel zu Manchester United

Der 27-Jährige war damals noch an den FC Southampton gebunden. Mit dem Interesse des FC Liverpool habe er damals nicht gerechnet, berichtet Mane.

"Wir (Mane und sein Agent; Anm. d. Red.) haben am meisten an Manchester United gedacht", sagt Mane der TIMES.

In seiner letzten Saison in Southampton saß er einige Male nur auf der Bank, was damals sehr schwierig für ihn gewesen sei. "Ich war erfreut, dass Jürgen Klopp sich gemeldet hat", sagt er weiter.

Mit dem Wechsel zu den Reds hat Mane die richtige Wahl getroffen. Im letzten Jahr holte er mit dem LFC die Champions League und in dieser Saison winkt der erste Meistertitel seit 30 Jahren.