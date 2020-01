Sadio Mane (27) wurde jüngst mit einem Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Christian Karembeu, seines Zeichens ehemaliger Real-Star, ist ein Befürworter des möglichen Transfers.

Zinedine Zidane gilt als Fan von Sadio Mane. Der Erfolgscoach wollte den Senegalesen angeblich bereits am Ende seiner ersten Amtszeit in seiner Mannschaft haben, hieß es in französischen Medienberichten.

Der Linksaußen wechselte allerdings nicht aus Liverpool ins Bernabeu, sondern verlängerte seinen Vertrag an der Anfield Road bis 2023.

Real Madrid verpflichtete in Eden Hazard (29) einen neuen Superstar für seine linke Offensivseite, hat zudem in Vinicius Junior (19) eine Option für die Zukunft.

Dennoch wird Sadio Mane weiter mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch von Christian Karembeu.